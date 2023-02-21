مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتفقد مركز التدريب بمياه أسيوط

شاهدت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما الدكتور المهندس صلاح بيومي، والدكتور المهندس أحمد معوض، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عرضا لأطفال إحدى المدارس يغنون ويرددون أغنية أبطال المياه، وعرضا لمسرح العرائس، ومعرضا لمطبوعات التوعية المائية، التي تستهدف الأطفال للحث على ترشيد استهلاك المياه، وأهمية الحفاظ عليها.

وأشادت مديرة البعثة، بالمعرض التوعوي "كل نقطة بتفرق" كضرورة للحفاظ على المياه المنتجة، باعتبارها أساس من أساسيات الحياة اليومية، معربة عن سعادتها بالعروض المسرحية التي تقدم رسائل التوعية بصورة مبهجة تشجع على تنفيذها.

وزارت مديرة البعثة، ورئيس القابضة للمياه، والوفد المرافق لهما، وحدة المركز الإعلامي والمجهز بأحدث أساليب وتقنيات البث المباشر والتصوير والإنفوجراف والمونتاج؛ للنهوض بمستوى الأداء الإعلامي، والتغطية الإعلامية الفورية للأحداث الجارية، والتواصل الفعال مع الإعلاميين والصحفيين، بالإضافة إلى النشر على منصات التواصل الاجتماعي لنشر خدمات الشركة ورسائل التوعية للمواطنين.

وتفقدا مركز التدريب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والتقيا المتدربين بقاعات التدريب المجهزة وفقا لأحدث التجهيزات، والتي كانت تقدم برامج التدريب المهني للعاملين، وبرامج عن إجراءات التشغيل والصيانة القياسية، وبرامج تدريبية على تطوير مهارات الحاسب الآلي، مع تقديم شرح لمكونات البرامج التدريبية والمدد الزمنية لكل برنامج.

وبدوره، قال المهندس علي الشرقاوي رئيس مياه أسيوط، إننا سعداء بالتعاون الدائم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدعم الذي تقدمه في مجالات بناء القدرات، ومنها مركز التدريب وخدمة العملاء الرئيسي بأسيوط، والذي دعمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجهة مانحة، والذي سيجني ثمار تنفيذه 10 آلاف مواطن من سكان (قرى مركز أسيوط - شرق أسيوط - غرب أسيوط).

واستمع الحضور، لعرضا تقديميا لأهم إنجازات شركة مياه أسيوط، التي تخدم ٤.٨ مليون نسمة، في مجالات التشغيل والصيانة وإدارة المياه غير المحاسب عليها، وتصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب نحو ٩٨.٥% من سكان المحافظة، من خلال 11 محطة مياه سطحية، و32 محطة نقالي، وتصل نسبة خدمة الصرف الصحي حاليا نحو 30.5%.

ومن المتوقع أن تصل إلى 60% بنهاية عام 2024، واستعراض ما تحقق فى مجال سلامة ومأمونية مياه الشرب، وحصلت ١٤ محطة على شهادة المأمونية، وحصول ٣ محطات على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وإنشاء المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتي تخدم ٧ محافظات من أبناء الصعيد؛ لتخريج عمالة فنية مدربة في مجالات المياه والصرف الصحي.