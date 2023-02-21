أردوغان: سنعيد إعمار 70 ألف منزل قروي في المناطق المتضررة من الزلازل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تواجه كارثة كبيرة بسبب الدمار الذي خلفته الزلازال التي ضربت أنقرة وسوريا في السادس من الشهر الجاري، مؤكدا: "سنعمل على تعافي المناطق المتضررة في أقرب وقت".

وأضاف أردوغان: "أكثر من 270 ألف عنصر يعملون في عمليات الإغاثة"، موضحا أن الدولة كانت في المناطق المتضررة منذ اليوم الأول، وفقا لما نشرته قناة "تي.آر.تي" التركية في نبأ عاجل، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وتابع الرئيس التركي: "855 ألف مواطن في الخيام حالياً، وسينقلون قريباً إلى المنازل المؤقتة، سنعيد إعمار 70 ألف منزل قروي في المناطق المتضررة من الزلازل".

وأعلنت السلطات التركية، الأحد الماضي، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزالين، في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في قرابة 40 مبنى.

وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث، التي انطلقت يوم الاثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض.

وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا فقط، بينما لا يزال عشرات آلاف المصابين يخضعون للعلاج.

وتضرر حوالي 105794 مبنى في تركيا، وبلغ عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين 6040 هزة.