وكيل تعليم الجيزة يؤكد ضرورة نشر الوعي الديني بالمدارس

التقى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالشيخ مجدى عبد اللاه مدير الدعوة بمنطقة وعظ الجيزة، لبحث بروتوكول التعاون المشترک بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد الجانبان، ضرورة خدمة العملية التعلمية لأبنائنا الطلاب من خلال نشر الوعي الديني ووضع حلول للقضايا المجتمعية وبث القيم الأخلاقية وسط الطلاب ومواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس.

كما أكدا، ضرورة عمل قوافل توعية تجوب مدارس الجيزة تضم عددًا من قيادات الأوقاف ورجال الدين لنشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي والتأكيد على ضرورة التعاون وحب الوطن وغرس روح الإنتماء والولاء.

وأكد وكيل الوزارة، على التعاون المستمر مع الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة من خلال البروتوكول الذي يسهم في تعزيز الثقة بين التعليم والمؤسسات الدينية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.