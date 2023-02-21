 الرئيس السيسي يمنح اسم المستشار سعيد مرعي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يمنح اسم المستشار سعيد مرعي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 4:50 م

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح اسم المستشار الراحل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وقد سلم المستشار عمر مروان وزير العدل لأسرة المستشار الراحل الوسام الشرفي الرفيع اليوم بديوان عام وزارة العدل.

وأعرب الوزير أن هذا التكريم يُعد تتويجاً لدور الفقيد الراحل وتخليداً لذكرى عطرة لقاضٍ أسهم اسهاماً بارزاً خلال مسيرته القضائية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم خلال رحلة طويلة بين أروقة العدالة اتسمت بالحيدة والنزاهة تبوأ خلالها مكانة مستحقة.

من جهتها، عبرت أسرة المستشار الراحل سعيد مرعي عن سعادتها بالتكريم وشكرها البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه اللفتة الإنسانية الراقية.


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