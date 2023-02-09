مؤلف مسلسل بالطو: شخصية عارفة عبد الرسول موجودة في كل مؤسسة حكومية

قال الكاتب الساخر أحمد عاطف مؤلف مسلسل «بالطو»، إنه بدأ مجال الكتابة منذ أن كان في الصف الخامس الابتدائي، ولم يكن يكتب بشكل ساخر أو كوميدي.

خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» عبر شاشة «dmc»، اليوم الثلاثاء، تحدث عاطف عن شخصية الفنانة عارفة عبد الرسول في المسلسل قائلا: «الشخصية دي موجودة في كل مؤسسة حكومية.. الشخصية اللي بتكون مكشرة في وش الناس وأهم حاجة عندها الشغل يمشي مظبوط».

وأضاف عاطف أن كتابته للأعمال الفنية قد تؤثر على السخرية التي يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أنه لم يسخر من أي عمل كوميدي، بل يكون النقد للعمل الجاد.

وشدد على أن السخرية التي قدمها لم تحمل أي تطاول أو تجاوز ضد أحد، متابعا: «محدش بياخد الموضوع بحساسية والناس اللي بتكلم عنهم بيكونوا مبسوطين».

مسلسل «بالطو» من إخراج عمر المهندس حفيد الراحل فؤاد المهندس، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، كما أخذت قصة المسلسل من رواية «بالطو وفانلة وتاب».

ومسلسل بالطو تدور أحداثه حول مهنة الطب والتمريض والأحداث التى تقع فى الوحدات الصحية، حيث يذهب الطبيب عاطف كامل، إلى أحد المراكز الطبية فى إحدى القري الريفية، ليقدم اعتذارا لمدير الوحدة الصحية بعدم تأدية مهلة تدريبه فى هذه الوحدة، وقبل إمضاء مدير الوحدة الصحية على ورقة الاعتذار، تسقط على رأسه «مروحة السقف» لتقضي عليه ويموت، لتنتقل إدارة الوحدة إليه.

وتتوالى الأحداث، حيث يواجه عاطف تحديات ومشكلات متعلقة بفكرة السحر والدجل والشعوذة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.