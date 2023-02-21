رئيس صندوق النقد العربي: الدول العربية تبنت سياسات اقتصادية سباقة

أشاد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي، ومضيفًا: «كان لدينا منتدى المالية العامة على مستوى وزراء المالية في الدول العربية وعلى مستوى محافظي البنوك المركزية، وشريكنا في التنظيم صندوق النقد الدولي».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصندوق تطرق إلى سياسات اقتصادية خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

واستطرد: «جائحة كورونا أثرت على القطاع الصحي ووصل تأثيرها للقطاع الاقتصادي، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها التأثير من خارج القطاع المالي والاقتصادي، ولذا تعتبر السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال هذه المرحلة سياسات اقتصادية سباقة».

وتابع: «الدول العربية كانت سباقة في تبني سياسات اقتصادية كان لها أثر على المالية العامة، وبدأ ينظر إلى ما هو دور الدولة خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعد هذه الجائحة، لأنه بعد هذه الجائحة اتضح أهمية دور الدولة في القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية، والعديد من الدول العربية كان لها تجارب ناجحة بالتعامل مع هذه الأزمة».