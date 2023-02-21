شركتان صينيتان تعتزمان إقامة محطات طاقة شمسية بقيمة ملياري دولار في أوزبكستان

قالت وزارة الطاقة الأوزبكية، عبر تطبيق تليجرام، إن شركتي هوانينج رينيوابلز وبولي تكنولجيز الصينيتين ستقيمان محطات طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في أوزبكستان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوقيع على الاتفاقيات أمس الاثنين خلال زيارة وزير الطاقة الأوزبكي للصين.

وأكدت وزارة الطاقة الأوزبكية، أن الشركتين ستمولان المشاريع بملياري دولار من الاستثمارات المباشرة.

وأضافت أن المحطات الشمسية، التي ستساعد أوزبكستان في توفير 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ستبدأ في توليد الكهرباء بحلول نهاية عام 2023 وستصل إلى العمل بكامل طاقتها في عام 2024.

وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية، قد أعلنت في بيان في 16 من فبراير الجاري، أن أوزبكستان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا إنرجي انجينيرنج الصينية؛ لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال البيان، إن الشركة الصينية ستمول المشاريع بملياري دولار من الاستثمارات المباشرة.

وأوضح البيان أن محطات الطاقة الشمسية، التي ستبدأ العمل بكامل طاقتها في عام 2024، ستساعد في توفير 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.