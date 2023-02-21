باحث سياسي: لو لم نلحق بركب التطور الإعلامي فستنتهي الصناعة من العالم العربي

قال الكاتب والباحث السياسي أسامة مهران، إن المنتدى السعودي للإعلام الذي يعقد بشكل دوري في الرياض، مهم جدا في عصر الذكاء الاصطناعي؛ الذي بدأ يتدخل في الصناعة الصحفية، معربًا عن أمنياته في إقامته بكل العواصم العربية.

وأضاف مهران، في مداخلة هاتفية من المنامة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل شيء الآن أصبح آليا حتى المحتوى الصحفي، منوهًا أن الإعلام الورقي والرقمي بدأ يعاني من هذا الأمر.

وشدد على أهمية إعداد الصحفي إعداد حياتي ومهني وسياسي ورؤيوي، مضيفًا: «أصبحت هناك حالة من تكافؤ اللا فرص الآن، بسبب المنافسة غير المتكافئة بين ما يسمى الإعلام الورقي والإعلام الرقمي أو الإلكتروني».

وأكد أن صناعة الإعلام ستنتهي من العالم العربي لو لم نلحق بهذا التطور، مشددًا على أهمية التدقيق في اختيار الأشخاص للمناصب في الإعلام، وإعداد جيل قادر على تهيئة الظروف للتعاطي مع الإعلام الجديد.