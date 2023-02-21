الإمارات: كارثة الزلزال تمثل تحديا للإنسانية وليس لسوريا فقط

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، استمرار بلاده في دعم الشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، مشيرا إلى كارثة الزلزال تمثل تحديا للإنسانية جمعاء وليس لسوريا فقط، متمنيا أن يكون هناك موقف موحد تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة الإماراتي ونظيره السوري الدكتور حسن الغباش ومحافظ اللاذقية عامر هلال، المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينة جبلة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد العويس أن الشعبين الإماراتي السوري شعب واحد ، وهناك تواصلا مستمرا لمساعدة سوريا تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوها بتشكيل فريق إماراتي من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي ودعم الأشقاء في سوريا بكل ما تستطيع الإمارات تقديمه ليس لهذه المرحلة فقط بل للمراحل المقبلة.

من جانبه ، أكد الغباش أن التعاون بين البلدين في القطاع الصحي ليس جديدا حيث كانت الإمارات على الدوام تدعم هذا القطاع لتأمين الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون واستمراره والارتقاء به.