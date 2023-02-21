كشف مندوب روسيا بالمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، عن موعد استخدام موسكو للأسلحة النووية، قائلًا إن العقيدة العسكرية لبلاده مرتبطة باستخدام تلك الأسلحة، في صد أي عدوان على روسيا الاتحادية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن موسكو لم تهدد باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في الحرب مع أوكرانيا، لافتًا إلى أن الحديث الأمريكي بشأن استخدام روسيا لتلك الأسلحة مجرد «توقعات وحملات دعائية خاطئة».

واستطرد: «الأسلحة النووية يمكن استخدامها فقط في صد أي عدوان على روسيا الاتحادية، وتهديد وجودها بأسلحة دمار شامل أو نووية أو كيمياوية، أو بعض الظروف الخاصة، ولسنا بعيدين عن تلك النقطة»، بحسب وصفه.

وأكد أن «فرص السلام بدون حرب نووية موجودة»، مشيرًا إلى أن عودة موسكو لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «ستارت»، تعتمد على تصرفات الولايات المتحدة.

وأكمل: «لو غيروا منهجهم وإجراءاتهم العدوانية، وبدأوا الحديث والحوار لدعم السلام، من الممكن أن نصل إلى حل عادل، ولكن لابد من وقف التصرفات الأمريكية في بادئ الأمر».

ونوه أن الولايات المتحدة المستفيد الرئيسي من تلك الأزمة، مضيفًا أن واشنطن ترغب في الحفاظ على موقعها الاقتصادي بشكل كبير، عن طريق توريد الغاز إلى أوروبا بتكلفة مضاعفة مقارنة بالغاز الروسي.

وتطرق بالحديث إلى العلاقات بين موسكو وبكين، مؤكدًا أن روسيا تجمعها علاقة استراتيجية وصداقة مع الصين، خاصة أن البلدين يتعرضان لضغط من الدول الغربية - بما فيه الضغط العسكري – ورأى أهمية توحيد جهودهما؛ لحماية مصالحهما الوطنية والقومية.