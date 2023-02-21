الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بتسهيل مشاركة المؤسسات الناشئة في مشاريع القطاع المنجمي

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة بفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم، مع مجلس الوزراء الجزائري، والذي تم تخصيصه لمناقشة عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع الاقتصادي.

وبخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان المبارك، أمر الرئيس الجزائري باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال الأسبوع الجاري، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والزراعة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها "عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي".

وشدد تبون على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس باحتياجات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج المحلي كمًّا ونوعا، موجها بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى، بإشراك السلطات المحلية بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون حول الصناعة السينمائية، وجه الرئيس الجزائري الحكومة بضرورة أن يكون مشروع القانون محفزا ومشجعا حقيقيا على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، مع مراعاة القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي، ووضع آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.