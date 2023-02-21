 المركز الوطني للجيوفيزيا بلبنان يحذر من هزات ارتدادية ويستبعد خطر تسونامي - بوابة الشروق
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المركز الوطني للجيوفيزيا بلبنان يحذر من هزات ارتدادية ويستبعد خطر تسونامي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:09 ص

حذر المركز الوطني للجيوفيزيا بلبنان من هزات ارتدادية بعد الهزة الأرضية التي وقعت مساء اليوم، مؤكدا أنه أمر طبيعي يمكن أن يشعر به المواطنون ببعض المناطق.
وأكد المركز أن هزة أرضية سجلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الإثنين بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون.
وأوضح المركز - في بيان - أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن أن يشعر المواطنون ببعض من المناطق ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط.

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