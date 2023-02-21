أمريكا تصف تعليق روسيا لمعاهدة نزع السلاح النووي بأنه غير مسؤول

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بتعليق المشاركة فى معاهدة الأسلحة الاستراتيجية "ستارت الجديدة" الخاصة بخفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقال بلينكن في بيان حكومي تم إصداره من أثينا التي يزورها حاليا: "إن إعلان روسيا إيقافها للمشاركة في معاهدة ستارت الجديدة مؤسف وغير مسؤول. سنتابع بحذر لرؤية ما تفعله روسيا بالفعل".

وأضاف بلينكن أنه تم تمديد المعاهدة في بداية ولاية الرئيس جو بايدن في 2021 حيث تصب في "المصالح الأمنية" للدولتين، "وهذا يؤكد فحسب مدى عدم المسؤولية الذى يتسم به هذا العمل ".

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة مع ذلك "(تظل) مستعدة لمناقشة الحد من الأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا بغض النظر عن أي شيء يحدث في العالم أو في علاقتنا" لأنه " شىء يتوقعه منا باقي العالم".

ودخلت معاهدة ستارت الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، وشكلت خطوة مهمة في نزع السلام النووي فيما بعد الحرب الباردة.