أمريكا: مقتل أكثر من 8000 مدني في أوكرانيا فيما يظل بوتين متحديا

زاد الضغط على روسيا اليوم الثلاثاء، لإنهاء غزوها لأوكرانيا فيما باتت حصيلة القتلى المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ عام ظاهرة بصورة أكثر وضوحا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي علامة على الرغبة في إجراء تسوية.

وقال بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية، إن الغرب هو من بدأ الحرب، موضحا أن روسيا حاولت وتحاول إيقافها، كما أعلن اليوم تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية (معاهدة ستارت الجديدة)، قبل أن يدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطاب في وقت لاحق في وارسو، بعد يوم من زيارته المفاجئة لكييف.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرين في هجوم روسي بالمدفعية في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "إن العالم لا يحق له أن ينسى حتى لدقيقة واحدة أن الوحشية والعدوان من جانب روسيا لا يعرفان حدودا".

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن هناك 8006 مدنيين تم تسجيل مقتلهم في الصراع، فضلا عن حوالي 12300 مصاب.

وربما يكون العدد الحقيقي أكبر حيث لا يسجل المكتب الواقع في جنيف إلا الحالات التي أكدها خبراء مستقلون بشكل فردي.

وأضاف تورك: "بياناتنا لا تمثل سوى غيض من فيض".

وفي الوقت ذاته، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في كييف إن الهجوم الصاروخي في أبريل على محطة قطار كراماتورسك التي كانت تعج بالمدنيين يمثل جريمة حرب روسية.

وذكرت وكالات استخبارت بريطانية أن الأضرار في المدارس والمستشفيات تشهد ارتفاعا أيضا في حرب أوكرانيا.

وأشارت الإحاطة اليومية لوزارة الدفاع البريطانية إلى أنه منذ يناير كان هناك اتجاه مكثف ومتفاقم لقصف المنشآت الطبية والتعليمية.

ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا باستخدام روسيا العشوائي للمدفعية وأنظمة الأسلحة الأخرى

ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى استخدام روسيا العشوائي للمدفعية وأنظمة الأسلحة الأخرى.

وكلف الصراع الاقتصاد العالمي ما يفوق 6ر1 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لدراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني.