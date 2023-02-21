وفاق سطيف يقيل مدربه التونسي شهاب الليلي

ذكرت الإذاعة الجزائرية، مساء الاثنين، إن نادي وفاق سطيف قرر إقالة مديره الفني التونسي شهاب الليلي، على خلفية سوء النتائج.

وخسر وفاق سطيف أمام مضيفه أمل الأربعاء 1/ 3 لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين الجزائري، بعد أيام قليلة من إقصائه من مسابقة كأس الجزائر عقب خسارته أمام ضيفه شبيبة الساورة صفر/1، في دور الـ32 للمسابقة.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني ان إدارة وفاق سطيف أجرت اتصالا بالمدرب بلال دزيري تمهيدا لخلافة الليلي، مضيفة أنه في حالة فشل المفاوضات مع دزيري، فان خالد لموشية المدرب المساعد هو من سيتولى تدريب الفريق.

كان الليلي عين مطلع يناير الماضي مدربا جديدا لوفاق سطيف خلفا للمصري حسام البدري، الذي كان ترك الفريق قبل أسابيع.

يذكر ان وفاق سطيف يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 26 نقطة.