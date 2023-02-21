بوتين: روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمتنا في أرض المعركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه خطرا وجوديا، مؤكدا أنه من المستحيل هزيمتها في أرض المعركة.

وأضاف بوتين في كلمة أمام البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء: "معظم أبناء شعبنا أيدوا العملية العسكرية للدفاع عن دونباس"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وأوضح بوتين: "واجبنا دعم أفراد عائلات من قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة والاستجابة لحاجاتهم بأسرع ما يمكن"، مردفا: "النخب في الغرب لا تخفي نيتها إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والقضاء عليها إلى الأبد".

ويأتي خطاب بوتين، وسط سياق سياسي واستراتيجي خاص، يتميز بتطورات لافتة أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين لأوكرانيا، للمرة الأولى منذ استلامه السلطة قبل نحو عامين.

ويلقي بوتين خطابه في ظل حالة من الاستعصاء العسكري تواجهها قواته في أوكرانيا، مقابل اندفاع غربي مستمر لدعم كييف عسكريا وأمنيا وتعهدات بمدها بمزيد من الأسلحة المتطورة من أجل مساعدتها في إمالة الكفة لصالحها في حربها مع روسيا.

كما يأتي أيضا بعد مؤتمر ميونخ للأمن الدولي الذي انعقد قبل يومين بحضور عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من العديد من الدول، وشكل المشهد الأمني الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية محور محادثاته.