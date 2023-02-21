مهرجان البن السعودي يحقق مبيعات تتجاوز 10 ملايين ريال

أسدل مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى 10 أيام، بما شمل 74 فعالية، و15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و160 أسرة منتجة، و15 مقهى، و28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، قوله إن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير، حقق مبيعات بأكثر من 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر في 10 أيام.

وأكد أن المهرجان أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة، مضيفا أن النجاح الذي حققه المهرجان جاء نتيجة الحرص على إبراز الميز النسبية للمنطقة.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان