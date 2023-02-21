الصحة: الكشف الطبي للحجاج من التاسعة وحتى الثانية ظهرا في 237 مستشفى

كشفت وزارة الصحة والسكان أن توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للحج هذا العام 2023 يكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مع تأكيد أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبي كاملة من خلال الربط الشبكي بين منظومة وزارة الصحة والسكان وبوابة الحج الموحدة.

وخصصت الوزارة الوزارة 237 مستشفى على مستوى الجمهورية للفحص الطبي للحجاج للعام الحالي 2023، حيث تقرر بدء تلقي طلبات حج القرعة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 21 فبراير وحتى 6 مارس 2023.

وبدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التقديم للحج عن طريق القرعة، حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.