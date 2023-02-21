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سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: حان الوقت ليتحد مجلس الأمن ضد مساعي كوريا الشمالية النووية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:47 ص

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الوقت قد حان ليتحد مجلس الأمن ضد مساعي كوريا الشمالية لتطوير ترسانتها النووية، بطريقة غير قانونية.

وأضافت جرينفيلد -في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن "عدم تحرك بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن تجاه كوريا الشمالية يساعدها على المضي قدما في هذه التجارب الصاروخية بلا خوف من عواقب".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستقترح أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا يدين هذه الأنشطة الكورية الشمالية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن -أمس- أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، هو الثاني من نوعه خلال أقل من يومين قبالة ساحلها الشرقي، ويأتي غداة تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سول.


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