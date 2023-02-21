 الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 8000 مدني منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 8000 مدني منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:30 م

 

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إن أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام تقريبا.

وورد في تقرير المفوضية أن الحصيلة الجديدة تعديل لأخرى سابقة عند 7199 قتيلا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وأضاف التقرير أن نحو 90% من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الأسلحة المتفجرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ولديها عشرات المراقبين في البلاد، إنها تتوقع أن تكون الحصيلة الفعلية "أعلى إلى حد كبير" من الحصيلة الرسمية، إذ إن عملية التحقق لا تزال جارية.

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