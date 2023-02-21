كشف ملابسات واقعة سرقة 8 سيارات من شركة في الزيتون

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة قيام 5 أشخاص بالاستيلاء على 8 سيارات من شركة بمنطقة الزيتون.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة سيارات لنقل المواطنين "يحمل جنسية إحدى الدول" بتضرره من 5 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على 8 سيارات تابعة للشركة المشار إليها.

أمكن تحديد المشكو فى حقهم، وتبين أن أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا.

وبفحص ملفات تلك السيارات بوحدات المرور المختلفة، تبين احتوائها على توكيلات بيع باسم اثنين من المتهمين.

أمكن ضبط اثنين من المتهمين وتم استدعاء المتهم المحبوس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والاستيلاء على عقود السيارات وتزوير التوكيلات بمعرفة أحدهم، وأمكن ضبط 6 سيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.