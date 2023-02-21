التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تبحثان أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي لاسيما الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية جراء موجات الجفاف والزلازل والفيضانات والنزاعات المسلحة.



وأكد أمين المنظمة -خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الرياض الدولي الانساني الثالث، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية- أهمية التحرك بسرعة كبيرة لتفادي انتشار الأزمات الإنسانية والحد من آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز إجراءات بناء السلام لضمان العودة الطوعية الآمنة للمهجرين إلى أوطانهم لاسيما الأطفال والنساء والشيوخ، مشيراً إلى أن المنظمة تشاطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والعديد من الشركاء الإنسانيين القلق بشأن حجم الاستجابة الإنسانية التي تحتاج إلى المزيد من الدعم مع تزايد الأزمات الإنسانية.

‎

من جانبه أكد المفوض السامي، على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في مساعدة اللاجئين في الدول الأعضاء، باعتبار أن بعض دولها الأعضاء من أكبر المانحين في العالم، كما تحتضن بعض دولها أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين.

‎

واتفق الجانبان على المضي قدماً في تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في خطة العمل للفترة 2022 - 2025 الموقعة حديثاً بين الطرفين، لاسيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحل ومنطقة حوض بحيرة تشاد وأفغانستان والصومال والأقلية المسلمة للروهينغيا.