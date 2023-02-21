حملة لرفع إشغالات ميدان العتبة بحي الموسكي غرب القاهرة

شن اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، غرب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانة ووحدات الرصد بالحي؛ لرفع جميع الإشغالات والمخالفات من نهر الطريق بشوارع وميادين الحى.

وأوضح السيد، اليوم الثلاثاء، أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات والمخالفات من شارع الجيش وشارع محمد علي وميدان العتبة وشارع بورسعيد، لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونوه بإزالة جملون من الصاج وحوائط من الطوب الأحمر بقطعة الأرض رقم ٢٠ الأمير حسين وذلك لمخالفة قانون البناء، مشيرًا إلى رفع جميع الإشغالات والمخالفات من شوارع الأزهر والموسكي وإيداع الأحراز بمخزن الحي.