تركيا: أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ الزلزال المدمر

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال المدمر جنوبي تركيا في 6 فبراير الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، عقب إجرائه جولة تفقدية في المناطق المتضررة من الزلزال بمدينة أنطاكية في ولاية هطاي، وفق وسائل إعلام حكومية.

ونفى الوزير التركي، وجود حركة لجوء من سوريا باتجاه بلاده، مؤكداً أن هناك حركة عودة للسوريين من تركيا إلى بلادهم.

وأوضح أن أكثر من 20 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال المدمر.

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.