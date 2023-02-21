قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، إن الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% خلال عام 2022، في حين كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.

ونقلت شبكة "آر تي" العربية عن بوتين القول "حصة الروبل الروسي في التسويات الدولية تضاعفت مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وبلغت الثلث".

وقال: "تمكننا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي"، وأضاف: "اتضح أن الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات ضدنا".

وتابع "التضخم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة حوالي 4%، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية".

وأضاف: "روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في العديد من المجالات".