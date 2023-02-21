نائب وزيرة التخطيط: الانتقال لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بدأ فعليا

قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، إن عملية الانتقال إلى مقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة بدأت فعليًا للعاملين المسئولين عن توفير وسائل العمل، على أن تُستكمَل عملية الانتقال تباعًا لحين الانتهاء من نقل الوزارة بالكامل.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أحمد كمالي لجنة متابعة مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية بالوزارة، في جولة لتفقد مقر مبنى وزارة التخطيط بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي حول جاهزية المقر لاستقبال الموظفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة العمل بالمبنى الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة وضمان جاهزيته قبل الانتقال النهائي للموظفين، وكذلك ضمان توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات لمتابعة العمل بشكل ثابت، مشددًا على ضرورة حل أية معوقات قد تواجه سير العمل هناك.

وأوضح أن المبنى مجهز على أعلى مستوى من الإمكانات والوسائل التي تضمن أداء العمل بشكل متطور وكذلك تضمن راحة العاملين به.