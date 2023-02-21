سيمون والشاعر عوض بدوي يشاركان في تصفيات مسابقة الصوت الذهبي

شاركت الفنانة سيمون، والشاعر عوض بدوي مع لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي في التصفيات النهائية، والتي أقيمت اليوم بمركز الهناجر للفنون في إطار الاستعدادات النهائية لإعلان الفائزين بجوائز الدورة السادسة، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتضم لجنة التحكيم كل من الفنان هاني شنودة، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم، والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، وأ.د.علاء فتحي، وأ.د.مصطفي محمد.

وبدأت المسابقة عام 2015، في إطار خطة الصندوق لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الفنية.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة في الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإظهار قدراتهم وضخ دماء جديدة في شرايين الحركة الغنائية، لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة لدى الشباب في كل ربوع الوطن.