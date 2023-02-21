ألمانيا: إصدار نحو 20 تأشيرة دخول لضحايا زلزال تركيا

بعد نحو أسبوع من تسهيل إجراءات منح التأشيرات لضحايا الزلزال، أصدرت ألمانيا تصاريح دخول لنحو 20 شخصا من تركيا حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة أن العمل يجري بشأن طلبات أخرى من متضررين للحصول على تأشيرات.



وتهدف الحكومة الألمانية من تسهيل إجراءات منح التأشيرات إلى دعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك بمنحهم إمكانية إقامة مؤقتة مع أقاربهم في ألمانيا.



وتم انتقاد المشروع جزئيا لأنه، على الرغم من الوعد بإجراء غير بيروقراطي، مطلوب جواز سفر ساري المفعول وصورة بيومترية، على سبيل المثال. وقال المنتقدون إنه في ضوء الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة، فإن الوثائق اللازمة لن تكون متوفرة في أغلب الأحيان.



ورفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الانتقادات، وقالت يوم الأربعاء الماضي في تصريحات لمحطة إذاعية ألمانية: "في هذه المرحلة لا يمكننا تقديم المزيد من التسهيلات"، موضحة في المقابل أنه سيُجرى تطبيق تحسينات إذا لزم الأمر، على سبيل المثال فيما يتعلق بموظفي مكاتب الهجرة.