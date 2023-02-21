صلاح يستغل خطأ كورتوا ويسجل الثاني للريدز أمام الريال

استغل محمد صلاح نجم ليفربول، خطأ تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وتمكن من إضافة الهدف الثاني لليفربول بعد ربع ساعة من الشوط الأول.

وأحرز صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعدما قطع الكرة من كورتوا الذي أخطأ أمام الفرعون في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة كان صلاح قد توغل ومرر كرة في العمق إلى نونيز الذي ترجمها بطريقة رائعة حيث لعب الكرة بالكعب واسكنها شباك تيبو كورتوا.

ويلعب ليفربول مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد حيث انطلقت المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.