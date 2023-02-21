قلق من زيادة الأسلحة النارية المضبوطة في المطارات الأمريكية

واعترضت إدارة أمن المواصلات رقمًا قياسيًا يبلغ 6542 بندقية عند نقاط التفتيش بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي. وكان 88 بالمئة منها محملا بالذخيرة.

ويُسمح للمسافرين بتعبئة الأسلحة النارية التي تم تفريغها داخل الأمتعة المسجلة التي عادة ما يتم وضعها في بطن الطائرة. ويُطلب منهم أيضًا إخبار شركة الطيران بأنهم يعتزمون السفر بأسلحة عند تسجيل الوصول.

لكن الأسلحة غير مسموح بها في حقائب اليد أو في مقصورة الركاب، حتى لو كان الراكب يحمل تصريحًا بالسلاح.

واكتشفت إدارة أمن المواصلات مسدسات عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات وتشير تقارير إلى أن بعض المطارات تشهد ارتفاعًا في الأعداد بصورة تفوق الأرقام المسجلة العام الماضي.

وكان اكتشاف 14 فبراير/شباط في نيو أورلينز مميزا بسبب كم الذخيرة التي صودرت، وكان تلك البندقية الثانية التي تصادر في مطار المدينة في ذلك اليوم.