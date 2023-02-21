أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، أن استقرار الكهرباء في مصر اكتسب ثقة المستثمرين في القطاع وكان عامل الجذب الرئيسي لضخهم الاستثمارات فيه.

وأشار حمزة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة اليوم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالبنية التحتية والخدمات، كما أن المشروعات التنموية الضخمة التي تتم على أرض مصر كثيرة، فلا توجد تنمية بدون كهرباء.

وقال: "عند الحديث عن ملف الكهرباء، فإننا قد نتحدث عن ثلاثة أسس مهمة وهي الإنتاج وشبكات النقل وشبكات التوزيع"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى النقاط الثلاث حتى يظهر الدعم القوي والإنتاج والتضافر في مشروعات القطاع الكهربائي.

وتابع أنه تم إنشاء ثلاث محطات كهربائية في خلال عامين ونصف بكفاءة عالية، وصار لدى الدولة فائض واحتياطي أكثر من 13 ألف ميجا وات من العام الماضي، وهذا يدل على وجود احتياطي ووفرة لدينا أكثر من 25%.

وأضاف أن الدولة تمتلك شبكات نقل الكهرباء، التي تؤثر في الصعيد والمشروعات الاستثمارية، بجانب 31 محطة محولات كهربائية.