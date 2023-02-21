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ليتوانيا تقاطع اجتماع فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:11 م

يعتزم أعضاء البرلمان الليتواني مقاطعة اجتماع فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك نظرا لرفض الحكومة النمساوية استبعاد روسيا.

وصرحت رئيسة وفد ليتوانيا "فيليا ألكنايتو أبراميكينو" لوكالة "بي إن إس"، اليوم الثلاثاء، بأن "القرار النهائي هو أننا لن نكون هناك".

وسيعقد الاجتماع الشتوي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي الخميس والجمعة، في فيينا.

ويصادف يوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، مما يجعل قرار فيينا بالسماح للروس بالمشاركة أمر مثير للجدل بشكل خاص.

وفي وقت سابق، حاول نواب من 20 دولة منع النمسا من منح التأشيرات للوفد الروسي.

ومع ذلك، تحتج فيينا بأنه نظرا لأن مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقع في النمسا، فمن الضروري إصدار التأشيرات.

وتأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1995، وهي أكبر منظمة أمنية أوروبية.

وفي اجتماعات الجمعية البرلمانية في عام 2022، لم تسمح بريطانيا وبولندا اللتان استضافتا الاجتماع حينها للروس بدخول أراضيهما.

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