بايدن: نؤكد عزمنا على تأمين قوات الناتو وإطلاق شراكة استراتيجية مع بولندا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، عزم الولايات المتحدة على تأمين قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وإطلاق شراكة استراتيجية مع بولندا.

وقال بايدن خلال جلسة محادثات رسمية مع نظيرة البولندي أنجدي دودا: "هناك تحديات علينا أن نواجهها مع بولندا والتغلب عليها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف بايدن: "نشكر الدعم البولندي لأوكرانيا خاصة من ناحية استقبالها للاجئين"، مؤكدا: "بايدن: الناتو أقوى مما كان عليه سابقا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هدفنا تحقيق الأمن في أوروبا من خلال التحالف مع شركائنا".