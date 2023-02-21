أهالي الأقصر يبدأون احتفالاتهم بمولد الشيخ العشي

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بدأ أهالي قرية العشي بالأقصر منذ قليل احتفالاتهم بمولد العارف بالله الشيخ العشي، على أنغام الطبل والزمر البلدي في أجواء مبهجة بمشاركة أهالي القرى والمحافظات المجاورة.

وتجول الأهالي برفقة فرق المزمار الشعبية، والمئات من الشباب حاملين "الشوم" وكذا الخيالة بصحبة خيولهم شوارع القرية كافة لإعلام الأهالي ببدء احتفالات قدوم شهر شعبان وأول ليلة من احتفالاتهم بمولد العارف بالله الشيخ محمد العشي.

وتتضمن الاحتفالات بعد أذان المغرب إقامة حلقات للممارسة لعبة التحطيب على أنغام المزمار البلدي تمتد حتى الساعة الحادية عشر مساء، فيما تستأنف باقي الاحتفالات غدا الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.