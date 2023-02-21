رفع 50 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات نظافة مكبرة شملت قري، إدفا ونجع النجار، والدموكي، أسفرت الحملات عن رفع 50 طن قمامة.

كما تم تمهيد وتسوية الطريق، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالشوارع دون أية معوقات.

وأكد محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، استمرار الحملات المكثفة لرفع القمامة والمخلفات، بجميع قري المركز، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج مركز ومدينة سوهاج.