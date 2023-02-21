 رفع 50 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز سوهاج - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 فبراير 2023 6:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

رفع 50 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز سوهاج

محمد عبد المجيد:
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:12 م

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات نظافة مكبرة شملت قري، إدفا ونجع النجار، والدموكي، أسفرت الحملات عن رفع 50 طن قمامة.

كما تم تمهيد وتسوية الطريق، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالشوارع دون أية معوقات.

وأكد محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، استمرار الحملات المكثفة لرفع القمامة والمخلفات، بجميع قري المركز، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج مركز ومدينة سوهاج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك