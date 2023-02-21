الاتحاد الأوربي وتونس يستعرضان أهم البرامج والمشروعات باستثمارات نحو 100 مليون يورو

استعرض رئيس ديوان وزارة الدّاخليّة التونسية الطاهر بو سعادة، بمقرّ الوزارة، مع وفد عن بعثة الاتّحاد الأوربي بتونس، يرأسه توم اشفاندن، أهمّ البرامج والمشروعات المقرر تنفيذها بين بعثة الاتحاد الأوربي ووزارة الدّاخليّة التونسية في مجال تمويل البلديّات باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2025.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم /الاثنين/.

وأكّد رئيس الدّيوان أنّ مسار اللامركزيّة متجذّر في تونس وتدعم بصدور مجلة الجماعات المحليّة في 2018، مُلاحظا أنّه يتمّ العمل حاليّا على ملاءمتها مع مقتضيات دستور 25 يوليو 2022 بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل لتجديد المجالس البلديّة المنتخبة في الموعد المحدّد خاصّة في أفق تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.