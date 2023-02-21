جامعة دمياط تنفذ قافلة شاملة بالتعاون مع جامعات مدن القناة والعريش

نظمت جامعة دمياط، قافلة شاملة في المستشفى المركزية، بمدينة ميت أبو غالب مركز كفر سعد في دمياط، بالاشتراك مع جامعات شرق الدلتا، وقناة السويس، وبورسعيد، والسويس، والعريش.

وأوضح الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، أن قافلة اليوم، كانت تنموية شاملة، طبية، وزراعية، وبيطرية، وضمت عيادات أسنان، وأطفال، ونساء، وعظام، وصدر، وأشعة، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية، داخل المستشفى، وفي الوحدة البيطرية ودار المناسبات، بالتعاون مع مسؤولي مؤسسة حياة كريمة بدمياط.

وأضاف الدكتور باسل الديك، المنسق العام للقافلة، وأستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة دمياط، أن القافلة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات شرق الدلتا، وجامعات القناة والعريش، بالتعاون مع العديد من الجهات، وعدد من المديريات المعنية، مثل مديرية الصحة بدمياط والزراعة.

وتفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، العيادات الطبية وعيادة الأسنان والتمريض وعيادة الإرشاد الزراعي، والعيادة البيطرية، والتقى بالمترددين على العيادات، ورحب بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين في القافلة، وقدم لهم ولجامعاتهم كل الشكر.