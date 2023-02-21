تداول مجموعة من مستخدمي موقع "فيسبوك"، صورا لسماء الإسكندرية، ويظهر فيها ضوء أزرق، ما أثار تساؤلات حول مصدر الضوء وأسباب ظهوره، وربط البعض بينه وبين سلسلة الزلازل التي ضرب عدة بلاد في المنطقة.

وتبين أن مصدر الضوء الأزرق، هو ضوء ليزر خاص بحفلة داخل حدائق المنتزه، وشاهده أهالى منطقة المندرة والأماكن المجاورة للحدائق.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنها رصدت منشورات من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود "نور أزرق في سماء مدينة الإسكندرية"، وإنها على الفور تواصلت مع محطات ومراكز الرصد الجوي في المنطقة لاستيضاح الأمر، لكنها لم ترصد شيئًا في هذا الشأن.

وأضاف القياني، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه برؤية صور الأقمار الصناعية بمركز الإنذار المبكر لم ترصد هذا الأمر أيضا، وبالتالي فهو ليس ظاهرة جوية، وليست هناك مشكلة بشأنه.

وأوضح أنه إذا لم يرصد معهد الفلك بحلوان أي شئ بخصوصه فالاحتمال الأكبر أن تكون ألعاب أو جهاز ليزر في هذا المكان تسببت في ظهور اللون الأزرق في السماء.

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