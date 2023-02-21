نجم الزمالك السابق ينتقد تأخر حسم أزمة القيد

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علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، على الأزمة المستمرة بشأن قيد ثلاثي الفريق الأبيض، ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، والمثارة منذ نهاية يناير الماضي.

وكان الزمالك قد فشل في الاستفادة من جهود الثلاثي المنضم للفريق في يناير الماضي، بسبب رفض اتحاد الكرة قيد الصفقات، نتيجة لعدم سداد النادي المديونيات المتأخرة لصالح الجبلاية.

وقال فاروق عبر "تويتر":" مايحدث ضد نادي الزمالك من تعنت إداري ومماطلة في مسألة القيد هو شئ غريب وغير مفهوم بالمرة".

وتابع: "في إنتظار قيد اللاعبين حتي يتم الإستفادة من مجهوداتهم مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة".

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.