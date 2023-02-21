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الرئيس الموريتاني يتولى رئاسة دول الساحل الافريقي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 1:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 1:51 ص

 تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الإثنين في العاصمة التشادية انجامينا، الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل، خلفا للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وذلك في ختام قمة طارئة لدول الساحل الأفريقي في العاصمة التشادية.
وقال الرئيس الغزواني - خلال كلمة بهذه المناسبة بثتها الرئاسة الموريتانية - أن التغلب على الإرهاب والتحديات الكبرى للتنمية، هدف يمكن تصوره بشكل معقول للبلدان التي تظهر التضامن وتجميع الموارد. ولكن، يتعذر الوصول إليها على الإطلاق بالنسبة لبلدان تواجه تحديات أمنية مشتركة في نظام مشتت.
واضاف أنه على الرغم من السياق الإقليمي والدولي غير المواتي إلى حد ما، تمكنت منظمتنا الفتية بسرعة كبيرة من إيجاد مكان لها على الساحة السياسية والدبلوماسية وعلى مدى مسيرتها العملياتية، حققت القوة المشتركة، مكتسبات هامة في مجالات التدريب والمعدات والبنية التحتية.
وأكد الاستمرار في تجميع الموارد وتضافر الجهود للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية والتنموية التي نواجهها.

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