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تركيا: ارتفاع وفيات الزلزالين المدمرين إلى 42 ألفا و310 أشخاص

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:35 م

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزالين المدمرمين اللذين ضربا في السادس من الشهر الجاري جنوبي البلاد إلى 42 ألفًا و310 أشخاص.

وبحسب بيانات نشرتها "آفاد"، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزالين اللذين ضربا في السادس من الشهر الجاري جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7ر7 درجات، والثاني 6ر7درجات على مقياس ريختر، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الممتلكات ،خلاف الوفيات بالآلاف في البلدين.

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