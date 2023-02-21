 بوتين: فعلنا كل ما بوسعنا لحل أزمة أوكرانيا سلميا - بوابة الشروق
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بوتين: فعلنا كل ما بوسعنا لحل أزمة أوكرانيا سلميا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:20 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده فعلت كل ما بوسعها لحل الأزمة الأوكرانية بالسبل السلمية.

وأضاف في خطاب ألقاه أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن مهام ما سماها "العملية العسكرية الخاصة" يتم تنفيذها خطوة بخطوة بعناية وبشكل متتابع بعناية.

وذكر أن بدء العملية العسكرية جرت مفاوضات بشأن توريد أسلحة ومعدات لأوكرانيا، لافتا إلى كييف حاولت الحصول على أسلحة نووية.

وتحدث عن الولايات المتحدة، قائلا إنها أكثر دولة تملك قواعد عسكرية بالخارج، متابعا: "هناك المئات من قواعد الولايات المتحدة.. الكوكب كله مغطى بها".

واتهم الغرب بأنه ينفذ سياسة وصفها بأنها معادية لروسيا، مضيفا: "هدفهم هو إشعال حرب في أوروبا بالوكالة والقضاء على المنافسين".

وذكر أن ما سماها "النخب الغربية" لا تخفي هدفها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والقضاء عليها إلى الأبد، على حد تعبيره.


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