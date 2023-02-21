 محافظ بني سويف يبحث مع مسؤول بالصحة مستجدات مشروع المنتجع الاستشفائي بالحيبة - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف يبحث مع مسؤول بالصحة مستجدات مشروع المنتجع الاستشفائي بالحيبة

حازم الخولي
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 6:18 م

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أحمد الأشقر المستشار السياحي العلاجي بوزارة الصحة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ.

ويأتي ذلك للوقوف على مستجدات مشروع إنشاء منتجع استشفائي علاجي على مساحة 487 فدانًا بالحيبة - مركز الفشن، وهو المشروع الذي حصل على موافقة القيادة السياسية، فيما تعمل الحكومة على خروجه لحيز التنفيذ.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض تفاصيل المشروع الذي يمثل إحدى ثمار الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة منذ أكثر من عامين، وكانت هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، والتي اندرجت في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويضم المشروع المقترح إنشاء منتجع عالمي للاستشفاء البيئي، ومركز طبي عالمي، وجامعة دولية تضم كليات فريدة لجذب الطلاب المصريين، والعرب والأجانب، من خلال تخصصات مميزة مع استثمار كل الموارد الطبيعية لنهر النيل.

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