وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للشعب السعودي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس الذي تحتفل به الملكة، غدًا، متمنيًا دوام الخير للسعودية وشعبها الشقيق.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن هناك إنجازات كبيرة تحققت في مكة المكرمة وجدة والعاصمة السعودية الرياض، لافتًا إلى أن المملكة تشهد نهضة وإنجازات حقيقية على الأرض.

وأضاف أن السعودية تشهد إنفاقًا كبيرًا على التنمية، التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عدة مجالات منها السياحية والثقافية، معربًا عن أمنياته بدوام السلام والعزة والفخر والإنجازات للشعب السعودي.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «هناك محبة وود كبير بين الشعبين المصري والسعودي؛ الشعب السعودي عزيز علينا، ونحن لنا معزة لدى الشعب السعودي، وهناك علاقة قوية جدا على المستوى السياسي والدبلوماسي والإعلامي؛ هناك علاقة ممتدة».