وزيرا صحة وخارجية تونس يلتقيان العاملين في الاتّحاد الإفريقي وهياكله والمنظّمات الدّوليّة الأخرى

التقى وزير الصحّة التونسي علي المرابط ووزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخــارج نبيل عمّار مع عدد من التونسيين العاملين في الاتّحاد الإفريقي وهياكله والمنظّمات الدّوليّة الأخرى، علي هامش أعمال الدّورة 36 لقمّة الاتّحاد الإفريقي.

وقدّم علي المرابط عرضا حول الاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة وأهمّ ركائزها لتحسين الرّعاية الصحّية وتعزيز ريادة تونس في مجال تصدير الخدمات الطبّية والصناعة الصيدلانيّة.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة التونسية مساء اليوم/ الإثنين/.

وثمّن الوزيران تميّز الكفاءات التونسيّة العاملة في مختلف هياكل الاتّحاد الإفريقي والهيئات الأمميّة والدّوليّة، وبدورهم أعربوا عن حرصهم لدعم التّسويق للإستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة وتعزيز برامج الشراكة الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف في القطاع الصحّي.



