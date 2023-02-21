 الشورى السعودي يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة - بوابة الشروق
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الشورى السعودي يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 8:18 م

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النَّظيْف، بعد تقديم لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس لتقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين المملكة وإندونيسيا وتايلاند للتعاون في مجال الطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة المالية السعودية والخزانة الملكية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.


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