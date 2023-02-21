الزمالك: مصطفى شلبي يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تسريب عقده وهجوم الجماهير عليه

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قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، إن مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب هجوم الجماهير عليه في الفترة الأخيرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، بعض الصور لعقد يزعم أنه لـ مصطفى شلبي مع ناديه الحالي الزمالك، مما أثار غضب إدارة النادي واللاعب.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة ناديه: «عقد مصطفى شلبي المسرب غير حقيقي، نسخ العقد الأصلية مع النادي واللاعب ومنطقة الجيزة واتحاد الكرة»

وواصل: «لن يتم تسريب عقد اللاعب من قبل النادي، وإذا حدث تسريب سيكون من المنطقة أو الاتحاد».

وأوضح إسماعيل يوسف: «المبالغ في العقد المزور تسببت في أزمة أسرية للاعب، ومرتضى منصور (رئيس النادي) تواصل معه لاحتواء الأزمة».

وأتم: «مصطفى شلبي منطوي وقليل الكلام، ويتأثر نفسيا بالهجوم عليه، ومنصور تواصل معه لاحتواء الحالة النفسية السيئة التي يمر بها».