كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اتجاهها الهبوطي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في الأشهر القلائل الماضية.

وسجلت البلاد 11 ألفا و880 إصابة جديدة، بينها 25 إصابة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 30 مليونا و445 ألفا و775 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقل هذا الرقم عن 14 ألفا و368 إصابة جرى تسجيلها قبل أسبوع وعن 16 ألفا و112 إصابة قبل أسبوعين.

وانخفضت أعداد الإصابات على الرغم من المخاوف من أن رفع الارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة، في أواخر الشهر الماضي قد يتسبب في زيادة الإصابات.

وسجلت البلاد 8 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و873 وفاة.

وانخفض عدد الإصابات الحرجة إلى 195 شخصا من 197 شخصا قبل يوم مضى.