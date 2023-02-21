الروائي عادل سعد: توقعت الفوز بجائزة الطيب صالح

أعرب الروائي عادل سعد عن سعادته للفوز بجائزة الطيب صالح العالمية عن رواية بعنوان «الكحكح وما الدنيا إلا مسرح كبير».

وقال في تصريحات خاصة لجريدة الشروق: "نعم توقعت فوز الرواية بالجائزة، مشيرا إلى أن فكرة الرواية "غير متوقعة" كما أن بداخلها نوع من المزج التجريبي بين دراما المسرح والسرد الروائى.

وأضاف سعد، الفوز بالجائزة يمثل لي عدة محاور أولها: قيمة مالية تساعد على الاستمرار في الحياة والتفرغ للعمل الأدبي لسنوات أخرى وقيمة معنوية لأن للروائي الكبير الطيب صالح مكانة كبيرة في قلوب الروائيين، كما أن للجائزة مكانة عربية وعالمية تعززت لأن القائمين عليها رهبان يحرصون على الحياد الكامل والنزاهة والشفافية بعيدا عن المجاملات وإرضاء كل الأطراف.

وتابع: للجائزة فائدة كبرى لأن سيتم طباعتها في طبعة غير تجارية رخيصة لتكون متاحة لجميع القراء، كما أنها من الممكن إتاحة ترجمتها لتعرض على العالم بالعربية والإنجليزية في آن واحد، موضحا أن رواية "الكحكح" تدور حول نصف دستة مسنات وحيدات كلهن تجاوزن الخامسة والثمانين، وعن البنك والتأمينات والأقارب يعدون على الأصابع في انتظار موتهن، وشراء أكفانهن لكنهن يقررن شيئا آخر.يقررن الحياة.ووضعن دستورا وجدول ونظام.

واستطرد: كل واحدة منهن تستضيف زميلاتها يوما في الأسبوع ببيتها من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.وتطبخ لهن أحلى المأكولات ..ليعشن بعيدا عن هذا العالم.يرقصن التويست والتشاتشاتشاه ويلعبن الكوتشينة ويدخلن السينما ويشاهدن مباريات الكرة وأفلام أودري هيبورن ورشدي أباظة وسعاد حسني، والسيدة صاحبة فكرة الاجتماع اليومي وهي مدرسة المسرح والغناء أتاحت لهن أفقا آخر ووفرت لهن فكرة التداوي والعلاج بالمسرح، كلهن عشن ظروفا صعبة واكتشفن أن لا أحد يختار الحياة، لكنهن على المسرح يخترن ما يردن، ومن الممكن لأي منهن على المسرح أن تصنع حياة بديلة لتصبح رجلا أوملكة أوسفاحة أوأن تقتل وأن تحب وتغني وترقص.

يشار إلى أن جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي قد انطلقت في فبراير 2010، وتهدف إلى تسليط الاهتمام على الأعمال الأدبية والنقدية المميزة، كما أنها تمنح الجوائز في محورين أحدهما ثابت وهو القصة والرواية، والآخر تحدده لجنة الأمناء لكل عام وقد يكون في النقد أو الشعر أو أدب الأطفال أو الترجمة.