بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها

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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، إن "الغرب هو من بدأ الحرب"، موضحا أن روسيا حاولت وتحاول إيقافها

وأضاف أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

ونقلت شبكة "آر تي" العربية عن بوتين القول في بداية خطابه "أخاطبكم اليوم في ظل تغييرات جذرية وأحداث تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا".

وأضاف: "حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك، كان الغرب يقوم بـ(مسرحية دبلوماسية)"، وقال: "كنا منفتحين ومستعدين للحوار، وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل".

وأوضح: "كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم. نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا، ومنح خلال عام 2020 الدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام".

وقال: "الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخياراته فهو معتاد على البصق على العالم كله".

وأضاف: "نحن لا نحارب الشعب الأوكراني، هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري".

وتابع: "الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا".